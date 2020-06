Più di 200 agenzie di viaggio scendono in piazza, mercoledì 10 Giugno 2020, a Cagliari, per una manifestazione promossa dalla Fiavet Sardegna: l’appuntamento è in piazza San Cosimo alle ore 10:00; saranno presenti anche le agenzie di viaggio indipendenti che hanno deciso di unirsi alla causa.

“Andremo ad incontrate gli assessori Giovanni Chessa, Assessore al turismo, artigianato e commercio, Alessandra Zedda, Assessore al lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Giuseppe Fasolino assessore alla programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio per presentare loro le nostre istanze. Le nostre richieste sono poche ma indispensabili: un contributo a fondo perduto ad agenzia per far fronte alle spese inevitabili quali affitti e utenze che se moltiplicato per circa 400 realtà (numero delle agenzie di viaggio in Sardegna) fa una somma ben inferiore a quelle spese per altre iniziative; chiederemo la proroga della cassa integrazione non al termine dell’8 luglio, ma almeno a fine agosto o ancora meglio se si riuscisse a prorogarla fino al mese di settembre, per poter evitare licenziamenti”, si legge nella nota stampa.

“I collegamenti, da sempre nodo cruciale, impediscono di fatto l’outgoing e per quel che attiene l’incoming le nostre attività rappresentano il vero collante di tutti i servizi per proporre pacchetti. Quindi chiediamo che ci venga riconosciuto il giusto valore del nostro lavoro, svolto con professionalità e responsabilità – e conclude il comunicato – la legislazione impedisce di assemblare più di due servizi per cui il nostro ruolo è fondamentale per unire e catalizzare hotel, trasporti, voli, traghetti, guide, tour, ristorazione e tutto quello che serve a tenere in piedi la complicata filiera”.