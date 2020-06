Proseguono gli interventi di derattizzazione a Cagliari: programmati per martedì 16 giugno in via Dei Campi, piazza Mancini (civico n. 10), via Milano (civico n. 99), via Aleo, vico I Tuveri e via Benvenuto Lobina.

Dalle 8:30 sino alle 11:30, gli operatori interverranno in corrispondenza delle pertinenze pubbliche.

Le prescrizioni da osservare: