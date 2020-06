Il parco di Monte Urpinu verrà ampliato. L’area verde si estenderà sino al confine con l’ospedale Binaghi e sarà accessibile anche il versante lontano dai percorsi di via Vidal e via Leo. Come assicura l’assessore regionale degli Enti locali, Quirico Sanna, itempi saranno celeri: tutto potrebbe essere pronto entro un anno.

Si dovrà mappare la zona militare e verrà effettuato un servizio di manutenzione del verde. “L’obiettivo è anche quello di aprire prima di dodici mesi: c’è tanto da fare, ma vogliamo accelerare. Sarà bello vedere le famiglie passeggiare anche in questa parte del parco – ha detto l’assessore – siamo pronti anche a riqualificare gli immobili che rappresentano un pezzo di storia della città, particolarmente legata alla seconda guerra mondiale. Ma vogliamo valorizzare anche la zona sportiva. Abbiamo intenzione di portare qui anche Forestas e la protezione civile”.

Ma Monte Urpinu è importante anche per i bambini e le scolaresche: “È necessario – ha detto Sanna – far conoscere bene questa zona alle nuove generazioni”.