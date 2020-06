A seguito degli eventi legati al Covid-19, Hub Music Factory & LP Rock Events hanno annunciato le nuove date nel 2021 per il Bay Fest, il più importante festival punk-rock della penisola.

Le date fissate sono da giovedì 12 Agosto 2021 a sabato 14 Agosto 2021.

Il terzo gruppo riconfermato per il prossimo anno, The Bouncing Souls, andranno ad occupare uno slot nel bill che vede già protagonisti Bad Religion e The Circle Jerks.