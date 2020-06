Si è svolto oggi a Carbonia il sopralluogo dell’assessore dei lavori Pubblici Roberto Frongia negli uffici dell’azienda regionale per l’edilizia abitativa, Area. “Iniziano oggi una serie di visite presso le sedi territoriali di Area propedeutiche alla riorganizzazione più generale dell’Agenzia a cui stiamo lavorando”, ha detto l’assessore all’indomani dell’incontro tra il Commissario regionale e i rappresentanti politici, delle professioni e delle Associazioni di Carbonia, avvenuto appunto ieri, e considerato importante dall’esponente della Giunta.

Frongia ha assicurato la volontà di intervenire per rendere efficiente l’Agenzia: “L’obiettivo resta quello di imprimere una forte accelerazione sulle modalità di assegnazione degli alloggi e sulle manutenzioni degli stabili – ha spiegato – Area ha le risorse per poterlo fare, ma necessita di una riorganizzazione e di un apporto di personale al proprio interno. La riorganizzazione a cui stiamo lavorando porterà efficacia nell’azione dell’Agenzia”.

Poco prima dell’emergenza Covid presso l’Assessorato dei Lavori Pubblici era stato avviato il tavolo tecnico per la modifica della legge regionale che disciplina le assegnazioni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la legge regionale 13 del 1989, in vigore a distanza di oltre 30 anni dalla sua emanazione. L’iter di revisione riprenderà in queste settimane e – ispirandosi a criteri di equità sociale, chiarezza normativa e semplificazione amministrativa – dovrà ridisegnare le funzioni dei vari soggetti interessati (Regione, Comuni e Azienda regionale per l’edilizia abitativa, Area) e migliorare i diversi procedimenti che vanno dalla predisposizione delle graduatorie alla decadenza dell’assegnazione, alla mobilità, fino alla determinazione del canone.