Cagliari, operazione antidroga della Polizia, due arresti

Importante risultato della Squadra Mobile della Questura di Cagliari nella lotta al traffico di stupefacenti che ha tolto dalla piazza 1 hg di cocaina, 2 di hashish e 1,2 di m-cat, il terrificante mefedrone.

Ieri mattina gli agenti della Seconda Sezione “Criminalità Diffusa” hanno arrestato William Pisano, 34enne incensurato e Marco Coni, 35enne, per detenzione ai fini di spaccio in concorso tra loro.

Gli è stata sequestrata la somma di 22.000 euro. Pisano è stato denunciato anche per detenzione di materiali esplodenti. I poliziotti hanno sequestrato, infatti, anche 19 casse di fuochi pirotecnici di categoria europea F2 (per la cui detenzione necessita di apposita licenza), per un totale di quasi 40 Kg. di polvere nera e perclorati di potassio e sodio, in essi contenuti.

Da giorni gli agenti della ‘Seconda Sezione’ stavano seguendo i movimenti dei due, ritenendo che fossero dediti ad una florida attività di spaccio.

Inizialmente è stato fermato e controllato Coni in via La Somme a cui sono stati trovati circa 180 grammi di cocaina, suddivisa in varie bustine, a loro volta contenute in tre involucri. Ma i poliziotti avevano notato che Coni frequentava i locali abitati da Pisano, in via Puglia.

I locali dove i poliziotti hanno effettuato le perquisizioni sono ubicati in due distinti cortili con annesse abitazioni e magazzini di varia natura. Il complesso edilizio nella disponibilità di Pisano è composto da una serie di magazzini, chiusi a chiave e affittati ad altre persone, un autolavaggio e altri locali.

In particolare, in un piccolo parcheggio situato di fronte all’abitazione del giovane i poliziotti hanno trovato una scatola in cartone contenente il telaio di una piscina smontabile, dove erano nascoste due macchine per il confezionamento di alimenti sottovuoto.

Dentro il locale adibito a palestra, invece, precisamente dietro un’intercapedine della sauna, è stata rinvenuta una busta con all’interno 5 involucri contenenti metà della cocaina sequestrata, 8 sacchetti con circa 400 grammi di Mephedrone e un’altra busta con altri 200 grammi, della stessa sostanza sintetica.

La perquisizione poi effettuata dentro la sua abitazione ha permesso di rinvenire due bilancini di precisione e una busta contenente altri 600 grammi di Mephedrone. I controlli sono stati estesi ad un locale adibito a lavaggio di autovetture, situato sempre nel cortile in questione ed a poca distanza da casa di William Pisano.

Dentro un’intercapedine situata nella parte superiore delle mura perimetrali del locale lavaggio, sono stati trovati altri tre involucri con altri 300 grammi di cocaina.

In fondo al cortile, dentro un magazzino venivano rinvenuti i 2 Kg. di Hashish suddivisi in 30 panetti. Inoltre erano nascoste 19 scatole di materiali esplodenti, con all’interno 76 fuochi pirotecnici di categoria europea F2, per un totale di circa 40 Kg. di polvere nera e perclorati di potassio e sodio.

Con l’aiuto dei Vigili del Fuoco gli agenti hanno potuto accedere ad altre due strutture adibite rispettivamente ad ufficio e magazzino utensili, sempre nella disponibilità di Pisano, dov’è stata trovata una busta con 5 mazzette di denaro, in banconote di vario taglio, per un totale di 22.000 euro. Pisano e Coni sono stati portati nel carcere di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.