Un’auto è stata danneggiata dalle fiamme nella notte a Sassari. Su segnalazione di qualche residente della zona, i vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 3 e mezza del mattino in via Buccari, nel quartiere Capuccini, hanno messo in sicurezza la zona e hanno domato l’incendio.

Sono intervenute anche due pattuglie della polizia, che indagano per accertare le cause del rogo e appurarne l’origine.