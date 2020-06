Una tromba marina sfiora il litorale di Bosa: le immagini spettacolari

Una tromba marina è stata ripresa questa mattina, vicino al litorale di Bosa, sulla costa ovest della Sardegna. Un fenomeno atmosferico spettacolare, per chi lo ha seguito in diretta. Per fortuna, non ha creato nessun danno. Il fenomeno è stato ripreso con un telefonino e il video è stato subito virale sui social.

“Si è trattato di una tromba marina – spiega Matteo Tidili, meteorologo di Rai pubblica utilità – quando ha toccato per alcune decine di metri la linea di costa si è trasformata in una tromba d’aria per poi dissolversi in pochi secondi”. Il fenomeno è stato registrato intorno alle 7. “È legato alla forte instabilità atmosferica dovuta all’aria fredda che stazione in quota sul Mediterraneo – aggiunge – che poi va in contrasto con la temperatura dell’acqua che si sta via via riscaldando. Tecnicamente è un waterspout, vortice non mesociclonico, differente da quelli creati dalle supercelle che si registrano in America”.