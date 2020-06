Come avevamo già annunciato il festival milanese I-Days tornerà nell’estate 2021 e la Live Nation Italia è al lavoro per organizzare la nuova edizione dal 10 al 13 GIUGNO 2021.

Ora arrivano due ulteriori grandi riconferme, i System of a Down e i Korn suoneranno giovedì 10 giugno 2021.

I due gruppi si aggiungono all’annuncio degli Aerosmith e Rival Sons nella giornata di venerdì 11 giugno 2021, Foo Fighhters nella giornata di sabato 12 giugno 2021 e Vasco Rossi nella giornata di domenica 13 giugno 2021.

I biglietti del festival acquistati in precedenza per il concerto dei System of a Down del 12 giugno 2020 restano validi per il nuovo show della band del 10 giugno 2021.