Insospettiti dai loro strani movimenti, gli agenti di Polizia si erano messi sulle loro tracce già da alcuni giorni. Appostamenti, pedinamenti e altre attività investigative che hanno permesso di arrivare a conclusione certa, intervenendo e sequestrando due chili di marijuana, in gran parte già confezionate e pronta per la vendita al dettaglio. Così sono finiti nei guai due olbiesi, un 23enne arrestato in flagranza di reato e un 29enne denunciato in stato di libertà.

Sono accusati di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. A incastrarli definitivamente sono state le perquisizioni fatte nei giorni scorsi. Immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato diverse decine di migliaia di euro.