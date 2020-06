È venuto a mancare ieri, 9 giugno, nel giorno del suo sessantaseiesimo compleanno, l’ex chitarrista degli Ufo Paul “Tonka” Chapman.

Il musicista nato in Galles era entrato a far parte della formazione hard rock nel 1974 e appare nei quattro album della band capitana da Phil Mogg “No Place to Run”, “The Wild”, “The Willing and the Innocent”, “Mechanix” e “Making Contact”. Il definitivo addio di Chapman al gruppo è quello del 1983, quando la band si scioglie: alle successive reunion “Tonka” non prenderà parte.

A rendere nota la dipartita di Paul Chapman è stata la famiglia del musicista, attraverso la sua pagina Facebook ufficiale, dove si legge: “Oggi è il 66esimo compleanno di mio papà. È venuto a mancare questo pomeriggio. Era brillante, energico, amorevole e la persona più spensierata e il primo uomo che abbia mai amato. Chiunque entrasse in contatto con lui lo amava, no, lo adorava… Apprezzo i pensieri e le preghiere di tutti mentre la sua famiglia elabora il lutto in questo momento. Ti voglio bene papà, moltissimo”.