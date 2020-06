“Vogliamo la riapertura degli asili nido della fascia zero-tre anni per i genitori lavoratori”. Lo dichiara in una nota la segretaria provinciale Ugl Alessandra Serra.

“Serve un piano tecnico urgente elaborato dal Governo di concerto con i comuni per salvare insegnanti dell’infanzia e di riflesso i Genitori dei figli con fascia più debole dai zero a tre anni”.

“Ad oggi – incalza la sindacalista – tutti gli asili comunali in Sardegna son chiusi. Questo flagello costringe i genitori lavoratori che non possono lasciare i bimbi ai Nonni a doversi licenziare in quanto la cassa integrazione è scaduta, non è ammissibile nel 2020 una situazione del genere in un paese definito civile come l’Italia, le istituzioni Regionali e Comunali tacciono, presto manifesteremo in Sardegna fuori dai comuni per far sentire la nostra voce e di quelle Mamme, Padri e insegnanti che si trovano a pagare il conto del Covid-19” conclude la sindacalista.