Il numero dei pazienti contagiati dal coronavirus negli Stati Uniti ha superato la soglia dei due milioni. Lo riporta il New York Times, sottolineando come i casi sono di nuovo in aumento in almeno 21 Stati. Il bilancio delle vittime sale a 113 mila.

Nonostante restino elevatissime le preoccupazioni per la diffusione del coronavirus il primo comizio di Donald Trump da quando è esplosa la pandemia negli Usa si terrà a Tulsa, in Oklahoma, il prossimo 19 giugno. Come annunciato dallo stesso presidente seguiranno altri comizi in Florida, Arizona e North Carolina. Il tycoon si è convinto ad accelerare i tempi della ripresa dei comizi dopo gli ultimi sondaggi che vedono Joe Biden aumentare il suo vantaggio