Il Consiglio comunale di Pula ha approvato con una delibera l’ampliamento della concessione di suolo pubblico.

E così si prepara anche per la stagione turistica 2020. La concessione sarà usufruibile da gestori di pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, ma anche da attività artigianali fino al prossimo 31 ottobre.

“Abbiamo deciso di offrire ulteriori concessioni ad artigiani e commercianti in modo che possano utilizzare il suolo pubblico per mettere in evidenza i prodotti e servizi – afferma la sindaca Carla Medau – Vogliamo che in questo momento di ripartenza, i commercianti abbiano maggiore visibilità”. Dello stesso avviso l’assessore alle Attività Produttive Massimiliano Zucca: “Sarà un’occasione per dare nuovo respiro ai commercianti che in questi mesi hanno dovuto tenere le serrande abbassate con gravi perdite sull’economia del paese e sul proprio bilancio familiare. I titolari degli esercizi che vorranno usufruire di queste agevolazioni dovranno presentare richiesta al Comune di Pula tramite un’autocertificazione reperibile sul sito istituzionale”.