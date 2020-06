Dopo un campionato di altissimo livello – sospeso in seguito all’emergenza Coronavirus – la società Carbonia Calcio corona il sogno cullato fin dall’inizio della stagione e raggiunge la meritata promozione in serie D, varcando così i confini regionali e approdando in un campionato di livello nazionale.

Una vetrina importante a livello sportivo ma anche una grande opportunità per tutta la città di Carbonia di potersi far conoscere ed ammirare in altre Regioni.

La conquista della Serie D è un motivo di vanto e di orgoglio per per tutti noi. Il Sindaco Paola Massidda e l’Amministrazione Comunale di Carbonia si congratulano con i giocatori, i dirigenti e lo staff per l’ottenimento di questo straordinario risultato che dà lustro all’intera comunità di Carbonia.