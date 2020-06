Quando il presidente della Regione Christian Solinas parlava, in varie tv nazionali e locali, di 2,5 milioni di turisti per la Sardegna, non erano altro che numeri messi lì, a caso. A dichiararlo con un post su Facebook è il consigliere regionale dei Progressisti, Fancesco Agus.

Negli ultimi mesi, infatti, la Regione Sardegna ha sempre sostenuto che, durante la stagione estiva 2020, sarebbero arrivati più di 2 milioni di turisti, un numero, sempre secondo la Regione, “frutto di una comunicazione che ci ha fatto Federalberghi insieme al sistema delle società di gestione aeroportuale che, con un modello matematico, hanno calcolato, al netto di tutte le contrazioni che ci saranno, quale può essere il target raggiungibile”.

Ma a sbugiardarlo è lo stesso Agus che riporta la smentita di Federalberghi. “Il Presidente della Regione – scrive il consigliere regionale – ha confuso gli arrivi con le presenze (ovvero il numero delle notti complessivamente trascorse dai turisti. La cifra citata come un mantra in tutte le trasmissioni tv nazionali era proprio un numero messo lì a caso, per usare la sua espressione”.

Saranno un milione, nella migliore delle ipotesi, precisa Agus.

“Fremdschämen è una parola tedesca” conclude “intraducibile in italiano, che indica la situazione in cui sei profondamente imbarazzato per qualcuno che non si rende conto di essersi reso ridicolo”.

