A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 104 della strada statale 292 “Nord Occidentale Sarda”, è stato temporaneamente istituito un senso unico alternato nel territorio di Cuglieri, in provincia di Oristano. Ne dà notizia l’Anas.

Nell’incidente, per cause da accertare, sono coinvolti 2 veicoli. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico e per rimuovere le limitazioni nel più breve tempo possibile.