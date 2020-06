Due milioni e mezzo. Era questa la cifra di turisti per la Sardegna prevista dal Presidente Solinas per l’imminente periodo estivo nell’Isola. A smentire i numeri è però Federalberghi, che in una nota inviata alla stampa ha ridimensionato il dato. “Due-tre milioni di arrivi in Sardegna? Sono dati irraggiungibili. Le nostre stime ci dicono che gli arrivi saranno 1-1,2 milioni, con 6-7 milioni di presenze. Ed è un dato ottimistico”.

Secondo Federalberghi la situazione è condizionata certamente dall’emergenza coronavirus, ma anche al caos mediatico che si è creato su passaporti, certificazioni e registrazioni, che ancora non si è risolto.

Le polemiche non si sono fatte attendere. “Quando il presidente della Regione Christian Solinas parlava, in varie tv nazionali e locali, di 2,5 milioni di turisti per la Sardegna, non erano altro che numeri messi lì, a caso”. L’accusa arriva da Francesco Agus, consigliere regionale dei Progressisti. “Fremdschämen è una parola tedesca” scrive Agus in una nota Facebook. “È intraducibile in italiano, e indica la situazione in cui sei profondamente imbarazzato per qualcuno che non si rende conto di essersi reso ridicolo”.

Anche il Movimento 5 Stelle attacca il presidente sulla questione turismo. “Nel corso del mio intervento in Consiglio Regionale – si legge in una nota del consigliere pentastellato Roberto Li Gioi – dopo aver rimarcato al Presidente Solinas il numero impressionante delle sue contrastanti annunciazioni che hanno mandato nella confusione più totale i potenziali turisti determinando la cancellazione di migliaia e migliaia di prenotazioni nelle strutture ricettive della nostra isola, gli ho chiesto in che modo sarebbero arrivati qui da noi i tre milioni di turisti da lui dichiarati e se quella cifra fosse frutto di qualche studio oppure l’ennesima annunciazione. La sua risposta è stata questa: “Non sono numeri a caso. E’ il risultato di un algoritmo messo a punto da Federalberghi e dalle società di gestione degli aeroporti. Sono stati loro ad aver stimato questi numeri”. Ma Federalberghi non sembra essere tanto d’accordo: “Sin dall’inizio per la Sardegna abbiamo ipotizzato massimo un milione o un milione e 200mila arrivi da fine giugno a fine settembre. Sono questi i nostri dati ufficiali”.