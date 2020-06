Incidente stradale verso le 13 in via Bacaredda, a Cagliari: una 37enne cagliaritana, mentre attraversava via Bacaredda, è stata investita da un autobus che sopraggiungeva nella corsia preferenziale della via, proveniente dalla piazza Garibaldi con direzione viale Ciusa.

A seguito del violento urto, la vittima è stata trascinata in avanti per diversi metri. La donna è stata poi soccorsa da un’ambulanza del 118 e trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con assegnato codice rosso.

Il bus è stato posto sotto sequestro, sul posto è accorsa la Polizia locale per i rilievi di e legge e la ricostruzione della dinamica.

Il traffico, nell’area interessata dal sinistro, ha subito rallentamenti.