La sposa è positiva al Covid19 al matrimonio: dopo le foto e gli auguri gli invitati sono finiti in quarantena. È accaduto tra Emilia Romagna e Veneto: ben 31 invitati si sono dovuti autoisolare.

La notizia è stata comunicata ieri mattina dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, durante il quotidiano bollettino dei contagi. Al momento gli invitati non presenterebbero sintomi e non sarebbero stati sottoposti a tampone, ma resteranno in isolamento per i canonici 14 giorni.