Il presidente del parlamentino Domenico Gallus ha comunicato quelli che dovrebbero essere i tempi d’approvazione della riforma della Sanità: “Il via libera in sesta commissione entro giugno per riuscire ad ottenere quello dell’Aula entro luglio”.

Nella giornata di giovedì 11 giugno sono ricominciate anche le audizioni in commissione e sono stati ascoltati l’Anci e i sindacati sul testo di legge costituito da 48 articoli e che ripristina le otto aziende sanitarie mentre riduce in modo considerevole il potere della Asl unica (Ares nel ddl), che hanno sottolineato la mancanza ancora di una riforma su base territoriale.

“Infatti – spiega Gallus – il testo che stiamo esaminando riguarda solo la governance, per il territorio serve un’altra riforma”. In ogni caso, “tutti si son detti d’accordo sullo smembramento dell’Ats”. Il vicepresidente della commissione Daniele Cocco (LeU) ha dichiarato di essere d’accordo con quanto detto dal presidente della Giunta Solinas l’altro giorno in Aula “sulla necessità di approvare prima di tutto la riforma della sanità”.