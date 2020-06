Dopo settimane di chiusura, da sabato 13 giugno riapre ai visitatori l’Area archeologica di Turris Libisonis.

Per i primi 14 giorni di riapertura, quindi fino a domenica 28 giugno, l’ingresso sarà gratuito e l’area archeologica rimarrà aperta dal mercoledì alla domenica con visite accompagnate che inizieranno alle 9.00, proseguiranno alle 10.30, 12.00 e nel pomeriggio alle 16.30.

Per motivi di sicurezza sanitaria, potranno accedere massimo di cinque persone per volta e solo su prenotazione. Gli ingressi saranno prenotati e organizzati in modo digitale: i visitatori potranno scaricare sul proprio smartphone, tablet o ausilio portatile un’audioguida, in italiano e in inglese, che li accompagnerà lungo tutto il percorso di visita.