“Solinas ha calpestato per l’ennesima volta il diritto alla mobilità dei cittadini del Nord Sardegna”. Sono le dure parole che il consigliere regionale del M5S, Roberto Li Gioi, rivolge al governatore della Sardegna, sostenendo che il Presidente “nel chiedere il ripristino del numero dei voli in continuità, ridotti di oltre il 50% durante il lockdown, non ha considerato degni di un numero congruo di tratte giornaliere gli aeroporti di Olbia e Alghero”.

Li Gioi si riferisce a una comunicazione di Alitalia sull’aumento di collegamenti in continuità territoriale di Cagliari con Milano, già da giovedì 11 giugno e con Roma da lunedì 15 giugno.

“Nella nota della compagnia di bandiera Alghero e Olbia non vengono menzionati nonostante sia chiaro che il Nord Sardegna, con la stagione estiva alle porte, non possa andare avanti con due soli voli quotidiani”, insiste Li Gioi, sostenendo che “il presidente Solinas si è dimenticato di essere il governatore di tutta la Sardegna, di tutti i cittadini sardi, del Nord e del Sud dell’isola”. Il consigliere regionale sottolinea che “il governatore ha dichiarato di aver chiesto alla ministra De Micheli e ad Alitalia il ripristino del numero dei voli disponibili prima del lockdown e di poter avere 64 collegamenti quotidiani con la penisola, ma Alitalia ha risposto picche e Solinas non ha battuto ciglio, ha accettato le condizioni della compagnia”. Per Li Gioi resta il rammarico che “anche questa buona occasione è stata mancata, la promessa non è stata mantenuta e ancora una volta a rimetterci sono i cittadini”.