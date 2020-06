Il bonus e-bike tra gli incentivi del Decreto Rilancio più apprezzati

Con l’introduzione delle misure a sostegno della mobilità sostenibile, le ricerche online per le bici e i monopattini elettrici hanno registrato un’impennata eccezionale.

Sono quindi tanti gli italiani che stanno pensando di approfittare del bonus bici elettriche e acquistare un’e-bike.



Il catalogo e-bike di IrenGo

Il catalogo IrenGo ti permette di scegliere la bici elettrica più adatta alle tue esigenze a partire da 500€.

A tua disposizione un’ampia scelta fra city e-bike, folding e-bike o moutain e-bike.

Trova quella perfetta per te e richiedi maggiori informazioni o un preventivo compilando il form in fondo alla pagina dedicata.

L’offerta IrenGo e il bonus bici elettriche

Il bonus mobilità è un contributo, non superiore a 500€, pari al 60% della spesa sostenuta per l’acquisto di biciclette e veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway), ma anche per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale.

Possono usufruirne i maggiorenni che risiedono nei capoluoghi di Regione, nei capoluoghi di Provincia, nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane.

Con IrenGo, se scegli un’e-bike abbinata ad una fornitura di energia elettrica, puoi acquistare una folding ebike a soli 432€, risparmiando 288€.

La paghi 15€ al mese per 48 mesi (totale 720€) e una parte te la restituisce Iren con un bonus in bolletta da 6€ al mese per 48 mesi, per un totale di 288€.

A questa offerta è possibile, inoltre, abbinare il bonus mobilità.