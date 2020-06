“In ospedale non c’è latte a disposizione per mia figlia”. È la denuncia fatta a Cagliaripad da parte di una mamma ospite del Microcitemico di Cagliari. La donna, ricoverata da circa una settimana insieme alla sua bimba di 2 mesi per degli accertamenti, ha scoperto in tarda serata che l’ospedale era a corto di latte specifico per neonati.

“Mia figlia è cardiopatica – spiega – e la nostra pediatra ci ha consigliato un ricovero perché la piccola non stava crescendo bene. Intorno alle 15:30 di oggi mi è stato comunicato che all’interno dell’intera struttura non c’era più un solo litro di latte, e che l’ordine fatto dall’ospedale era in ritardo per via dell’emergenza del coronavirus” ha affermato la mamma, piuttosto preoccupata. “Non voglio assolutamente che manchi il giusto nutrimento a mia figlia, visto le sue condizioni di salute”.

Saputa la notizia la mamma si è lamentata con medici e infermieri. “Mi è stato chiesto di poterla sfamare con latte normale, ma mia figlia non ha ancora fatto nessun esame e io non me la sono sentita”.

“Non può esistere una situazione del genere” si è sfogata la donna. “Trovo davvero incredibile l’esser stata costretta a scomodare amici e parenti per cercare di comprarmi qualche litro di latte per sfamare la mia bambina”.