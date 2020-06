L’assemblea dei soci Abbanoa, che era prevista per il 22 giugno, è avvenuta a sorpresa durante la mattinata tra Regione, Comuni di Cagliari e Sassari e pochi altri sindaci alla Fiera di Cagliari.

L’improvvisa riunione ha spiazzato anche gli stessi addetti ai lavori e alcuni sindaci. I soci presenti – che da soli garantiscono con le loro quote azionarie il quorum per rendere valida l’assemblea – devono discutere di una modifica allo statuto che renderebbe opzionale la nomina del direttore generale e della nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, la determinazione del compenso per i componenti del Cda e il mandato per la predisposizione di un progetto di riorganizzazione della società.