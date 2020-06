Dopo le ironie di altri sindaci sardi sulle mascherine donate ai comuni dalla Protezione civile (vedi il sindaco di Gonnosfanadiga e la sindaca di Assemini, Sabrina Licheri), arriva anche il commento del sindaco di Settimo San Pietro, Gian Luigi Puddu.

“Qualche giorno fa la Protezione Civile Regionale ha consegnato le mascherine di comunità ai comuni sardi” scrive su Facebook il sindaco. “Si tratta di mascherine monovelo e monouso e non sono dei DPI. Trattandosi quindi di mascherine di bassa qualità, poco appetibili e poco utili per i cittadini, abbiamo deciso di non impegnare personale e risorse del comune per distribuirle”.

In conclusione, aggiunge che se “qualcuno le ritenesse utili o necessarie, può rivolgersi direttamente al Sindaco”.

Il post del sindaco Gian Luigi Puddu