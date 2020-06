Da sabato 13 la linea Poetto Express riprende a collegare piazza Matteotti con il Poetto per tutti i sabati e le domeniche di giugno, secondo il percorso:

ANDATA: Piazza Matteotti (capolinea PF) – via Roma – viale Diaz- viale Poetto- piazza Arcipelaghi – controstrada Lungosaline – via Ippodromo- Lungomare Poetto- via dell’Idrovora – viale Lungomare del Golfo – stabilimento Ottagono – Lungomare Poetto – capolinea Ospedale Marino.

RITORNO: Ospedale Marino – Lungomare Poetto- via Ausonia – controstrada Lungosaline – viale Lungosaline – viale Poetto – viale Diaz- via Roma – piazza Matteotti

Fermate: sono da effettuare a richiesta tutte le fermate presenti lungo il percorso.