Grazie all’accordo tra Coop Consorzio Nord Ovest e Sardegna Più, centro distributivo di Villacidro, la Coop sbarca in Sardegna.

Inizialmente, saranno solo 18 i cambi di insegna ma in meno di tre settimane si aggiungeranno altri 17 punti vendita, per un totale di 35 in tutto il territorio regionale.

Finora l’insegna è stata presente solo nell’oristanese con i negozi di Coop Allevatrici Sarde. L’ampliamento consentirà a Sardegna Più di appoggiarsi e collaborare con un’insegna leader della grande distribuzione, inserendo nel proprio assortimento circa 1200 prodotti a marchio Coop.

A questi si affiancheranno i prodotti già commercializzati dal gruppo isolano con particolare attenzione alle specialità del territorio sardo.