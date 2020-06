Dopo numerose segnalazioni e lamentele da parte dei cittadini per alcuni disagi derivanti dalle deiezioni ad opera di cani a ridosso di edifici, strade pubbliche e marciapiedi, il sindaco Paolo Truzzu ha preso provvedimenti in merito.

Il primo cittadino ha quindi firmato un’ordinanza, in via sperimentale e ai fini della tutela della salute pubblica e del decoro urbano che, a far data dal 15 giugno e sino al 31 ottobre 2020, obbliga tutti i proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani di munirsi, durante l’accompagnamento dei cani, di apposite bottigliette, spruzzatori o altri contenitori d’acqua da versare all’occorrenza, senza aggiunta di sostanze chimiche o di detergenti.