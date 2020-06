Nel comune di Quartu si voterà in autunno, ma la campagna elettorale sta già entrando nel vivo: mercoledì 17 giugno, dalle 10.30, all’ingresso del mercatino rionale di Is Arenas, il candidato sindaco Francesco Pandolfi incontrerà sostenitori e simpatizzanti.

Durante l’evento verrà anche presentata la campagna d’informazione del progetto “Quartu da salvare” e una lettera aperta rivolta ai 70mila cittadini quartesi.

“Siamo partiti dal niente- si legge in una nota della lista civica- nessuno ci conosceva, ma oggi siamo una realtà consolidata, che mette in discussione un sistema collaudato e ben strutturato. Attraverso una corretta informazione abbiamo fatto capire con numeri alla mano delle scorse elezioni quartesi che metà della popolazione ha disertato le urne, e quella fetta è pronta a tornare per dare fiducia a un nuovo progetto e ha una nuova visione amministrativa”.