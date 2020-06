Cgil: “Positivo incontro con ministro delle Infrastrutture e Trasporti”

“L’incontro di oggi con la ministra delle Infrastrutture e Trasporti pone un altro piccolo tassello positivo sulla vertenza AirItaly”. Ad affermarlo è il segretario generale Filt Cgil Sardegna Arnaldo Boeddu, riferendosi all video call di oggi durante la quale è stata ventilata dalla ministra l’ipotesi su un’eventuale integrazione di alcuni asset della compagna sardo-qatariota in liquidazione con la newco Alitalia.

“In attesa di avere certezza rispetto alla cassa integrazione anche per i dipendenti AirItaly, ovvero avere il tempo necessario per rimanere all’interno di un percorso di rilancio dell’intero settore del trasporto aereo primo fra tutto quello di rientrare a pieno titolo nella newco Alitalia vi è anche la necessità di comprendere meglio in quali termini e con quante risorse economiche la Regione Sardegna e quella lombarda, oggi presenti all’incontro, vorranno essere della partita”, si legge nella nota stampa.

“In questo momento vi sono tutti i presupposti perché non venga disperso un know how composto da altissime professionalità aeronautiche, amministrative e tecniche costruito in quasi 60 anni”, conclude Boeddu.

Uiltrasporti: “Cauto ottimismo su vertenza”

C’è “cauto ottimismo” da parte della Uiltrasporti sulla ripresa del confronto sulla vicenda Air Italy perché ci sono – spiega il segretario generale della Sardegna William Zonca – “punti cruciali che devono essere affrontati”. Intanto occorre “trovare il tecnicismo per mettere le i dipendenti in una situazione di utilizzo di un ammortizzatore sociale a loro idoneo” e poi “ricercare un piano industriale concreto che non sia campato per aria, valutando nel contempo di potersi inserire nella nuova realtà di Alitalia”.

La Uiltrasporti rimarca che “è importante che ad oggi i ministeri siano tutti impegnati su questa su questa dinamica fondamentale per la riapertura del tavolo: ci aspettiamo ora che le regioni rappresentino un supporto attivo su questo nuovo progetto e non solo di facciata”.