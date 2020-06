“Crediamo tutti che sia stata una ragazzata, un atto fine a se stesso. Certo il gesto è inquietante perché a Posada non siamo abituati ad atti di questo tipo, ma non ci sono motivi di ritenere che si tratti di un gesto rivolto al Parco”. Sono le parole del sindaco di Posada, Roberto Tola, dopo l’attentato incendiario alla Peschiera di Posada, in prossimità della foce del fiume in località san Giovanni, un edificio che dovrebbe diventare una delle sedi del Parco Tepilora.

I fatti

Alcuni malviventi hanno cosparso di benzina e incendiato la porta d’ingresso della struttura. Sul posto si sono tempestivamente recati i Carabinieri della Compagnia di Siniscola.

“Non ci sono tensioni al riguardo – ha aggiunto il primo cttadino – negli ultimi dieci anni il Parco di Tepilora è stato metabolizzato e ora ha il sostegno della popolazione. Non ci sono problemi neppure tra i proprietari dei terreni della foce che avevano fondato la cooperativa La Bottarga, terreni e attività che il Parco ha rilevato attraverso un accordo”. Dello stesso avviso Marta Battaglia di Legamente che nei giorni scorsi aveva presentato un nuovo progetto sull’area, finanziato dalla Regione.

“Credo che si tratti di una cretinata, il Parco qui è accettato ormai da tutti – spiega Battaglia – Sull’area che abbiamo denominato “Una piazza sul fiume” stiamo procedendo con due progetti: uno di circa 29mila euro che arriva al Comune di Posada dalla Regione con il quale stiamo procedendo, con il coinvolgimento della popolazione, a recuperare l’argine fronte peschiera. Lo faremo attraverso la pulizia del sito e cercando di ripristinare la vegetazione per vederlo rifiorire con il suo assetto naturale. Con i fondi del Parco invece vogliamo recuperare la Peschiera, che diventerà una delle sedi del Parco. La zona del Rio Posada è asse portante del parco Tepilora perché congiunge l’area di montagna con il mare”.