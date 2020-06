Nella Giornata mondiale contro la desertificazione il Nucleo di ricerca sulla desertificazione (Nrd) dell’Università di Sassari compie 20 anni.

Un compleanno che sarà celebrato mercoledì 17 giugno con una mattinata di seminari on line organizzata insieme con il Parco nazionale dell’Asinara, e che si svolgerà in due sessioni, a partire dalle ore 10: la prima, intitolata “L’acqua e l’Asinara, vedrà il contributo di esponenti delle istituzioni ed esperti nel fare il punto sulla condizione delle risorse idriche dell’isola e sulle prospettive future; la seconda, dal titolo “SDG-30 vs COVID-19: Opportunities from combating Desertification” coinvolgerà alcuni fra i massimi esperti internazionali sui temi della lotta alla desertificazione.

I seminari saranno diffusi sulla piattaforma asinarawebmeeting.it con traduzione simultanea per entrambe le sessioni, e la diretta web andrà in onda nei canali social e YouTube del Parco nazionale dell’Asinara e del Nrd. Saranno anche resi disponibili e scaricabili i materiali relativi agli argomenti trattati.