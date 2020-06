Il senatore del M5s Gianni Marilotti, presidente della Commissione per la Biblioteca e l’Archivio Storico del Senato, ha presentato al Governo due iniziative di carattere economico legate alla ricerca in due aree in crisi dell’Isola, Lula e l’Ogliastra, da inserire nel Dl “Ripartenza” di cui in questi giorni si parlerà negli incontri di Villa Pamphili organizzati dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Nel primo caso, il progetto per l’Einstein Telescope si propone l’investimento di risorse a favore della ricerca scientifica in Italia, affinché sia possibile la realizzazione dell’infrastruttura tecnologica europea Einstein Telescope (E.T.). Tale proposta è stata promossa su iniziativa di un gruppo di scienziati italiani che, in stretto contatto con colleghi europei e internazionali, ha messo a punto un progetto per un nuovo interferometro per lo studio e la misurazione delle onde gravitazionali e il sito che potrebbe ospitare l’Einstein Telescope è l’area delle miniere dismesse di Sos Enattos a Lula.

La seconda iniziativa riguarda la fondazione “Per il parco genetico ogliastrino”, recentemente rientrata in possesso dei campioni sulla mappatura genetica che la società SharDna fece all’inizio degli anni Duemila nella Blue Zone dell’Ogliastra, allo scopo di studiare il fenomeno della longevità dei suoi abitanti. E’ possibile ora ipotizzare un grande centro di ricerca e sperimentazione che crei sinergie con altri centri internazionali dove il fenomeno di una longevità in stato di benessere sia accentuato, in modo da poter comparare ed estrapolare la sintesi di ciò che genera la longevità e che abbia i seguenti scopi: proseguire la ricerca, arrivare partnership internazionali, localizzare a Perdasdefogu – in Ogliastra – il parco genomico, attivare un corso di laurea sugli stili di vita che favoriscono la longevità.