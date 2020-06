“Con riferimento a quanto segnalato da una passeggera in occasione dell’arrivo dei voli da Roma e Milano all’aeroporto di Olbia il giorno 11 giugno, la Geasar comunica che a seguito di accurate verifiche interne non risultano essersi verificati disservizi a carico dei passeggeri”. La società che gestisce lo scalo gallurese ha rilasciato queste dichiarazioni in una nota stampa, dopo le accuse della parlamentare del M5s Mara Lapia.

“I voli provenienti da Roma Fiumicino e Milano Malpensa, entrambi al completo e ciascuno con 125 passeggeri a bordo – spiega la Geasar – sono stati regolarmente sbarcati rispettivamente alle ore 22.35 e 22.39. Come previsto dalle procedure, all’uscita dell’area riconsegna bagagli, i passeggeri sono stati sottoposti a controllo della temperatura corporea tramite termocamera. Alcuni passeggeri si sono soffermati nel chiedere alla guardia giurata dell’aeroporto informazioni sulla procedura di consegna delle registrazioni di ingresso in Sardegna, determinando lievi accodamenti con tempi massimi di attesa di alcuni minuti per qualche viaggiatore”.

A partire da domani, la registrazione potrà essere solo telematica. “Al fine di agevolare i propri passeggeri, la Geasar sarà comunque disponibile, tramite gli incaricati alle procedure di sbarco e di assistenza in aerostazione, a fornire ogni supporto in caso di eventuali disguidi che dovessero presentarsi”.

La notizia di riferimento: