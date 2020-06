Intervento della squadra di pronto intervento “1A” dei Vigili del fuoco di Cagliari alle prime luci dell’alba, verso le 07:30, sull’Orientale Sarda, la statale 125, all’altezza del Km 17:700, per un incidente stradale.

Nel sinistro, per cause ancora da accertare, un’autovettura e una minicar, che si è immessa nella statale da una strada laterale, si sono scontrate il conducente del secondo mezzo è rimasto ferito estratto e affidato agli operatori sanitari inviati dal servizio di emergenza del 118.

Gli operatori dei Vvf all’arrivo sul posto hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e della sede stradale.

Sul posto per la viabilità, gli accertamenti e i rilievi di legge sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Muravera e i tecnici dell’Anas per il ripristino della sede stradale.