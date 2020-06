Tanto turismo, col massimo impegno per abbattere le barriere e favorire l’arrivo di molti stranieri a partire dal 15 giugno, e la promozione delle nostre eccellenze nel mondo grazie all’accordo sull’export da 1,4 miliardi in cui la Sardegna può avere un ruolo da protagonista. E’ questa la ricetta per la ripartenza e il rilancio del Paese, coniugata con una particolare attenzione per la regione sarda, proposta dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio in una intervista a un noto quotidiano sardo.

Di Maio afferma che, come Farnesina, ‘siamo concentrati principalmente su due fronti: sbloccare i flussi turistici da altri Paesi Ue in modo da far arrivare in Italia più turisti stranieri possibili. E poi c’è il capitolo export’. Il ministro spiega che spazio potrà avere la Sardegna nel piano per il rilancio del made in Italy con l’accordo sull’export da 1,4 miliardi di euro: ‘Si tratta di un piano straordinario, mai fatto prima. Per riuscire a siglarlo abbiamo lavorato per mesi insieme al mondo delle imprese. Un grande lavoro di squadra che ha coinvolto 7 ministeri e oltre 100 associazioni di categoria’.

Sugli Stati generali ‘saranno un importante momento di programmazione. Bisogna pianificare la ripartenza del Paese per rimettere in moto l’economia’. E sul governo ‘le pare che in un momento così delicato si possa pensare a far cadere o meno un governo?’, si chiede Di Maio.