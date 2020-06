Durante la scorsa notte gli agenti della Squadra volante, impegnati in un servizio di controllo nella zona del Poetto, hanno notato un’autovettura che alla vista della polizia si è allontanata velocemente, nelle vicinanze del parco “il Cavalluccio Marino”.

L’auto, con quattro occupanti, è stata bloccata dagli operatori all’incrocio tra via Ischia e il Lungomare Saline.

In questo frangente l’uomo seduto accanto all’autista è sceso dalla macchina e si è scagliato contro i poliziotti, che in un primo momento lo hanno invitato a mantenere la calma ma, vista la reazione spropositata e violenta da parte del soggetto, gli stessi, a questo punto, hanno proceduto, con non poca fatica, a bloccarlo e a metterlo in sicurezza all’interno dell’auto di servizio. L’uomo ha continuato anche qui a dimenarsi e a scalciare, fino a danneggiare la volante.

Dopo averlo identificato, il 38enne cagliaritano, pluripregiudicato, è stato accompagnato in stato di arresto in Questura.

Sin dal primo momento il ragazzo ha inveito contro tutti gli operatori minacciandoli di morte e continuando ad avere un comportamento violento, sicuramente acuito dall’assunzione di bevande alcoliche, anche all’interno degli uffici della Polizia Scientifica, durante le operazioni di fotosegnalamento.

L’autista del mezzo, invece, a seguito dell’intervento in ausilio di una pattuglia della Polizia Stradale, che lo ha sottoposto al test alcolemico, è stato trovato con un tasso pari a tre volte il limite consentito: dunque è scattata la denuncia per guida in stato di ebrezza.

Il 38enne è stato trattenuto negli uffici della Questura in stato di arresto per il reato di resistenza, oltraggio a P.U., danneggiamento, in attesa dell’udienza direttissima.