Intervento dei Vigili del Fuoco di Cagliari del distaccamento Porto, in via Puglie, per l’incendio dei rifiuti contenuti all’interno di un compattatore.

Secondo le prime informazioni, l’autista sarebbe riuscito a scaricare il contenuto prima che il rogo si estendesse anche al veicolo.

Gli uomini del 115 hanno provveduto tempestivamente a estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza il mezzo. Fortunatamente non risultano persone ferite.