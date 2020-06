La manifestazione contro il razzismo sbarca anche in Sardegna: l’evento si è svolto oggi, sabato 13 giugno, in piazza Garibaldi a Cagliari e ha visto la partecipazione di molti cittadini e attivisti, uniti per gridare la loro contrarietà a ogni forma di discriminazione razziale.

Numerose le persone che si sono riunite munite di striscioni e cartelloni e hanno manifestato la loro indignazione per i gravissimi fatti accaduti negli Usa.

L’iniziativa “Black lives matter” è un movimento di attivismo internazionale, che si batte contro qualsiasi forma di discriminazione razziale. Nata negli Stati Uniti per dire “NO” alle continue violenze subite dalla comunità afroamericana, si è diffusa rapidamente in tutto il mondo nelle ultime settimane dopo l’ennesima uccisione di un uomo di colore da parte di un poliziotto.

L’uomo assassinato, George Floyd, è stato fermato dalla polizia e poi tenuto a terra da una agente per mezzo della tecnica, spesso usata dalle forze dell’ordine americane, del ginocchio sul collo. Floyd è morto per soffocamento, dopo essere stato trattenuto in questa posizione per circa nove minuti.