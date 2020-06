E’ di un morto e un ferito grave il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda serata all’ingresso di Perdasdefogu, in Ogliastra. Un furgone Fiat Fiorino, per cause ancora da accertare, si è ribaltato sulla carreggiata.

Morto sul colpo il conducente, in gravi condizioni un passeggero. I vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro stanno lavorando per estrarre dalle lamiere il ferito, che era seduto dal lato del passeggero. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri, che stanno effettuando i rilievi.