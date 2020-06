Tragedia questa mattina in porto a Cagliari. Un marittimo tunisino che si trovava a bordo di un peschereccio è caduto in mare ed è morto.

L’allarme è scattato intorno alle 9 quando il comandante dell’imbarcazione, il peschereccio ‘Maleno’, ha chiamato la Guardia costiera segnalando la scomparsa di uno dei membri del suo equipaggio. Lo avevano visto una ventina di minuti prima, poi era sparito.

La Capitaneria di porto di Cagliari ha subito attivato le motovedette e i sommozzatori dei vigili del fuoco. Poco dopo alla Guardia costiera è arrivata la segnalazione da parte di un viaggiatore a bordo di un traghetto che aveva notato il corpo galleggiare nelle vicinanze del molo Ichnusa già all’interno dell’area portuale.

Il cadavere è stato poi recuperato dai vigili del fuoco. Sul è arrivato il medico legale per i primi accertamenti. Il marittimo potrebbe aver avuto un malore ed essere caduto in mare.

Il peschereccio, registrato a Carloforte ma in trasferimento sul porto di Mazzara del Vallo, in Sicilia, era impegnato da diversi giorni in una battuta di pesca.