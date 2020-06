E’ indagato per omicidio colposo l’uomo di 57 anni di Corteolona (Pavia) che ieri sera ha investito e ucciso, alla guida della sua auto, la moglie di 48 anni. Il marito è stato sentito dai carabinieri, nella caserma di Stradella, fino alle 2 di questa notte.

L’uomo, in stato di choc, ha confermato quanto aveva dichiarato subito dopo la tragedia, ossia di non essersi accorto della presenza della moglie dopo essere salito in macchina. I due coniugi avevano discusso animatamente, per cause ancora da accertare. In casa c’era anche il figlio di 10 anni.

Al termine della lite il 57enne è sceso in cortile ed è salito sull’auto. La moglie lo ha seguito per cercare di fermarlo, ma è stata investita dalla vettura.

Quando si è accorto di averla investita si è subito fermato ed ha cercato di soccorrerla. Il corpo della donna era incastrato sotto l’auto.

Sono arrivati altri parenti. E’ stato chiesto l’intervento del 118, ma ormai non c’era più nulla da fare.