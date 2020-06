Le strade di Gianmarco Pozzecco e della Dinamo Sassari Banco di Sardegna si separano. Il divorzio tra il coach triestino e il club sardo potrebbe essere ufficializzato entro le prossime 24 ore.

“Siamo tranquilli e sereni, parleremo domani insieme, dopo che avremo deciso”, riferisce telegraficamente all’ANSA il presidente Stefano Sardara, confermando implicitamente quel che sta per succedere. A far traboccare un vaso ormai colmo sarebbero le più recenti scelte di mercato della società sassarese, dalla mancata conferma di Dwayne Evans aĺla scelta di non puntare sul play Vasa Pusica, fortemente richiesto da coach Pozzecco.

Nei fatti, l’idillio tra Pozzecco e Sardara, basato su una solida amicizia personale e minacciato di continuo dalla forte personalità di entrambi, si era giá incrinato a inizio anno. Troppo deludente per la dirigenza sassarese l’uscita al esprimo turno delle Final Eight di Coppa Italia, ma qualche dissapore era emerso poco prima del lockdown a proposito della gestione di Jamel McLean e Curtis Jerrels, della cui mancata integrazione in biancoblu e del cui taglio il tecnico triestino si era dovuto assumere pubblicamente la responsabilità nel corso della conferenza stampa convocata per presentare il ritorno di Jaime Smith alla vigilia della doppia sfida di Fifba Europe Cup con gli spagnoli del Burgos.

Non è escluso che nelle prossime ore possa essere convocata una conferenza stampa congiunta, a conferma del fatto che il rapporto personale tra Sardara e Pozzecco non sarebbe in discussione.