Si è messo alla guida di una Fiat Punto vecchio modello nonostante avesse la gamba ingessata: ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada, ribaltandosi più volte.

Un 55enne è stato trasportato in ospedale con assegnato un codice rosso, ieri sera, a Samassi nel Sud Sardegna. Fortunatamente la ferita che aveva alla testa non era gravissima: secondo i medici dovrebbe cavarsela in 20 giorni.

Quando uscirà dall’ospedale dovrà sicuramente pagare una serie di contravvenzioni. L’incidente è avvenuto ieri intorno alle 23 lungo la strada provinciale che collega Samassi a Serrenti. L’uomo ha perso il controllo dell’auto che è finita fuori strada. Alcuni automobilisti che transitavano in zona hanno dato l’allarme.

A Samassi sono arrivati i carabinieri e un’ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale. Inizialmente le sue condizioni erano apparse gravi, poi gli accertamenti e le lastre hanno chiarito il quadro clinico.

I carabinieri hanno lavorato diverse ore per ricostruire la dinamica dell’incidente. Al 55enne saranno contestate le violazioni al codice della strada.