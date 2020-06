“Come è del tutto evidente, la nostra è una posizione opposta a quella del Ministro dell’Istruzione, che ancora una volta dimostra atteggiamenti o irresponsabili o provocatori verso i docenti e le famiglie. Un ministro che propone l’apertura dell’anno scolastico il 14 settembre, per chiudere poi tre giorni, poi riaprirle e richiuderle ancora, in qualunque Paese civile sarebbe invitato a dare le dimissioni. Lavoreremo nei prossimi giorni, per quello che sarà possibile, per evitare questa vergogna”.

Sono le parole del governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca a proposito della proposta del ministero dell’Istruzione fatta alle regioni ieri di riaprire il giorno 14 settembre.

Il 20 e 21 settembre è infatti dato per molto probabile l’election day per recuperare le elezioni regionali in 7 Regioni italiane, tra cui la Campania, e per recuperare le amministrative in numerosi comuni italiani che hanno dovuto rinviare l’importante scelta del sindaco del proprio paese o città.

De Luca, come anche Luca Zaia del Veneto, aveva proposto il mese di luglio, ma dal Governo non hanno voluto sentire ragioni.