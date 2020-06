Attentato incendiario nella notte ai danni di Luigi Manca, ex sindacalista della Carbosulcis e attualmente esponente della federazione del Sulcis del Pci. Durante la notte qualcuno ha incendiato la sua auto che era parcheggiata sotto casa a Musei, a pochi chilometri da Iglesias.

“Mi hanno svegliato alle 2:30 alcuni amici di mio figlio dicendo che la mia auto stava bruciando – racconta Manca all’Ansa – gli stessi ragazzi hanno spento il rogo e chiamato i vigili del fuoco, mentre io scendevo in strada”. I pompieri hanno messo in sicurezza la zona e spento completamente le fiamme. Inizialmente non sono state trovate le tracce del dolo.

“Questa mattina, con la luce del sole, ho controllato l’auto e su quello che rimane del parabrezza ho trovato un innesco di stoffa e fiammiferi – sottolinea l’ex sindacalista – ho presentato subito una denuncia ai carabinieri”. Manca non riesce a spiegarsi le ragioni del gesto. “Sanno tutti che sono da sempre un militante – dice – mi conoscono tantissime persone.

Da quando non lavoro più, aiuto i pensionati attraverso lo Spi del sindacato. Non mi era mai successa una cosa del genere e non capisco le ragioni di tale episodio”. I carabinieri della Compagnia di Iglesias hanno avviato le indagini.