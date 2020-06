E’ finita bene la vicenda del 13enne di Assemini, misteriosamente scomparso da ieri sera. Lorenzo Cocco, era a casa di un amichetto.

Non se ne conoscono per ora i motivi della sua “fuga da casa”. Lo hanno rintracciato gli stessi familiari, che hanno trascorso 24 ore d’inferno, senza notizie del piccolo.

Gli stessi familiari, non vedendolo rientrare, ieri avevano presentato la denuncia di allontanamento alle Forze dell’Ordine che, come da procedura, avevano attivato il Piano di ricerche coordinato dalla Prefettura. Per fortuna Lorenzo ora è a casa.