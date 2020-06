Dopo un weekend caratterizzato da qualche incertezza, soprattutto nella giornata di sabato, stiamo registrando un evidente miglioramento. La nuvolosità transitata domenica, così come previsto, non ha determinato ulteriori precipitazioni ma è stata accompagnata da un netto rinforzo del vento sin dalle prime ore della giornata. Vento che poi si è intensificato dal pomeriggio e stiamo parlando del Maestrale, difatti le temperature sono rimaste al di sotto delle medie stagionali e soprattutto nelle zone interne il clima è tutt’altro che estivo.

Per questa settimana possiamo darvi qualche buona notizia. Attualmente stiamo registrando un rialzo della pressione, il ché ovviamente determina un miglioramento delle condizioni meteo. Il consolidamento dell’Anticiclone verrà messo in discussione dall’afflusso di correnti atlantiche, che continueranno a portarci un po’ di vento sia oggi che martedì. Le raffiche più intense, trattandosi di ventilazione occidentale, verranno registrate lungo la fascia orientale dove localmente potrebbero avere intensità di burrasca (ad esempio in Ogliastra).

Mercoledì netta attenzione e sino a sabato avremo bel tempo. Le temperature sono destinate comunque a riprendersi, portandosi verso valori più consoni al periodo, ma senza che via siano ondate di caldo. Proiettandoci oltre possiamo dirvi che i modelli matematici ci fanno intravedere una nuova perturbazione domenica prossima, ma con effetti per la nostra regione tutt’altro che scontati. Quindi è ancora prematuro parlarne, torneremo sull’argomento nei prossimi giorni qualora il tutto venisse confermato.

In collaborazione con Meteo Sardegna